ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم | كأس السوبر المصري 2023

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم | كأس السوبر المصري 2023 ، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في لقاء دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري 2023 لكرة القدم.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد أن نجح في التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والتي أقيمت منذ أيام في السعودية.

ويلعب الأهلي بصفته بطل الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة ، مساء الإثنين 25 ديسمبر، في البطولة التي تحتضنها الإمارات على ملاعبها.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري ، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى من البطولة التي ستجمع بين مودرن فيوتشر ضد بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري 2023

تقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري 2023، مساء الإثنين 25 - 12 - 2023، حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري 2023

تنقل مباراة الأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس أتش دي 1 On Time sports HD وقنوات أبو ظبي الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 On Time sports HD

تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي وسيراميكا، من خلال التردد التالي: التردد: 11861. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري: التردد: 12091، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول (كريم الدبيس).

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

تأتي مشاركة الأهلي في كأس السوبر المصري بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية.

كما يتصدر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب السوبر المحلي على النحو التالي:

- الأهلي: 13 لقبًا

- الزمالك: 4 ألقاب

- المقاولون العرب: لقب وحيد

- حرس الحدود: لقب وحيد

- طلائع الجيش: لقب وحيد

غيابات الأهلي في كأس السوبر المصري

يفتقد الأهلي جهود ثلاثة لاعبين أمام سيراميكا كليوباترا وهم: رضا سليم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو بسبب الإصابة.

في حين يستعيد الفريق جهود لاعبه الفرنسي أنتونى موديست بعد انتهاء إيقافه في كأس العالم للأندية بعد تعرضه للطرد.

موعد نهائي كأس السوبر المصري 2023

تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري الخميس 28 ديسمبر الجاري بين الفائز من الأهلي وسيراميكا والفائز من مباراة بيراميدز وفيوتشر. فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.