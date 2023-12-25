بث مباشر .. مباراة الأهلي وسيراميكا بنصف نهائي كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات السابعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات ، يستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ، لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري.



ومن المقرر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة ، الفريق الآخر المتأهل من المباراة الجارية الآن بين بيراميدز ومودرن فيوتشر على الملعب ذاته ، لحساب الدور نصف النهائي.

برنامج الأهلي التدريبي قبل المواجهة ..

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق التدريبي اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وبدأ برنامج الأهلي استعدادًا للقاء في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.

محاضرة فنية لحوار ..

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام موجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

وتوجه الأهلي إلى الإمارات الساعات الأخيرة قادماً من السعودية بعد انتهاء مشاركته في مونديال العالم للأندية محتلا الترتيب الثالث والميدالية البرونزية.

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