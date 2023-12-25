ردود أفعال مثيرة ضد محمد صلاح بعد رسالة دعم غزة في احتفالات الكريسماس

أثار محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، غضب الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد احتفاله بأعياد الميلاد على صفحاته الرسمية.

ونشر محمد صلاح صورة لشجرة أعياد الميلاد على صفحته الرسمية، معلقًا عليها:” عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل”.

وتابع: “مع استمرار الحرب الوحشية فى الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار فى غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية، نشارك آلام تلك العائلات التى تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد”.

وجاء ذلك بالتزامن مع احتفاله مع لاعبي فريقه بفيديو ترفيهي على الصفحة الرسمية، وهو ما أثار غضب الشعوب العربية، التي سرعان ما انتقدت اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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انتقادات الجماهير لـ محمد صلاح

وشنت الجماهير هجومًا على محمد صلاح، حيث قال أحد المشجعين:” تحس الغرب ماسكين شيء عليه، يحتفل قبلهم تلاقي الشجرة مشتريها من ٦ أشهر يحتري موعد الكريسماس، يهنئهم طازة على موعد العيد ممكن يبدر المعايدة بكم يوم لكن يتأخر مستحيل، هذا عيد(ميلاد ابن الرب) مو لازم تهنئهم وتحتفل، أنت مسلم لا تنسى دينك! الله يعافينا ولا يبلانا “.

وأضاف آخر:” مو قاهرني غير أنه يتكلم عن غزة و يرقعها ميري كريسماس “.

https://twitter.com/ii_1iev2/status/1739266625038070127

ودافع آخر عن صلاح، حيث كتب:” يقلد الاعبين الأجانب لما يجون لبلد عربية يلبسون ملابسهم ويحتفلون باعيادهم يعني نفس كريستانو ونيمار وميروفيش باليوم الوطني لبسو اللبس السعودي ورقصو معاهم وكذا “.