وكيل فتوح يكشف كواليس مشادته مع شيكابالا في الزمالك

كشف سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس مشادته مع محمود شيكابالا قائد الأبيض.

وأكد سمير أن العلاقة بين فتوح ومحمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، كانت متوترة خلال الفترة الماضية بسبب عدم تجديد اللاعب عقده.

وأوضح وكيل فتوح في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090، أنه نشبت مشادة بين موكله وشيكابالا، إلا أنه تم حل الأمر بين الثنائي وعلاقتهما حاليًا أقوى من الأول.

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وأشار إلى أن فتوح جدد عقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات، وكان لديه الرغبة في التجديد لمدة 5 سنوات وهو ما أخبر به إدارة حسين لبيب.

وذكر أن اللاعب كان عليه مديونات وصلت ل11 مليون جنية خلال الفترة الماضية وكان يجب دفعها، وتم دفعها بالكامل.

واختتم: “فتوح تنازل عن مستحقات له من أجل البقاء داخل نادي الزمالك والاستمرار مع الفريق، وتم جدولة بعض مستحقات اللاعب المتأخرة عند النادي”.