أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الاثنين، عن أزمة جديدة في نادي برشلونة بسبب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، بعد أنباء رحيله في يناير.

وربطت بعض التقارير الصحفية بين ليفاندوفسكي والأندية السعودية، والتي أعلنت رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب، مستغلة الخلاف بينه وبين تشافي هيرنانديز.

وكشف اللاعب عن موقفه، بعدما نقلت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن ليفاندوفسكي أعلن رغبته في البقاء في برشلونة وحتى نهاية عقده بعد موسمين.

ومن جانبها، أكدت الصحيفة ذاتها، أن إدارة نادي برشلونة تخطط لتعديل عقد ليفاندوفسكي، ولكنها تضع في حساباتها الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

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وأشارت الصحيفة أنه لا يزال برشلونة يعاني من مشاكل اللعب المالى النظيف، ويبحث عن فرص للتفاوض مع بعض اللاعبين، وقد يكون ليفاندوفسكي أحدهم، وربما يمكن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

واستكملت الصحيفة أنه من المقرر أن يرتفع راتب ليفاندوفسكي بشكل كبير الموسم المقبل ويحتاج برشلونة لتعديل راتبه ليتماشى مع ظروف النادى الاقتصادية.