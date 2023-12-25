التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فيوتشر وبيراميدز في كأس السوبر

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد فيوتشر، والتي تجمعهما حاليًا على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة، في كأس السوبر.

ويلتقي بيراميدز بنظيره فيوتشر، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري في نسختها الأولى بنظامها الجديد.

ويشارك بيراميدز في البطولة بصفته وصيفًا لـ كأس مصر، ليصطدم بـ فيوتشر الذي يشارك كرابع الدوري المصري بعد انسحاب الزمالك.

وفشل لاعبو الفريقين في هز الشباك في الشوط الأول، ليسدل الستار عليه بالتعادل السلبي، ويتأجل الحسم للشوط الثاني.

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وشهد الشوط الأول، عدة إصابات في صفوف فريق فيوتشر، والتي أدت لتغييرات إضطرارية، وذلك بعدما شهدت الدقيقة 19 إصابة اللاعب محمد عبدالسلام ومغادرته ملعب اللقاء، ولحق به محمد فاروق في لدقيقة الـ 25، ليغادر ملعب اللقاء للإصابة.

ويحتاج أحد الفريقين لحسم الفوز في الشوط الثاني، لخطف بطاقة العبور إلى النهائي، وتجنب اللجوء لركلات الترجيح.

وحال انتهاء الشوط الثاني بالتعادل، يلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر.