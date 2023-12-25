نجم الاهلي تواصل مع فتوح قبل التجديد لـ الزمالك.. كواليس نارية

كشف سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس نارية قبل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأوضح وكيل فتوح أن هناك لاعب داخل النادي الاهلي تواصل مع نجم الزمالك، وهما في المنتخب المصري، من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد سمير في تصريحات إذاعية عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090، أن لاعب الاهلي عرض على فتوح الانتقال إلى القلعة الحمراء، إلا أن الأمر لم يؤثر على قراره.

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وأشار إلى أن الاهلي لم يتواصل معه بصفة رسمية، للتعاقد مع أحمد فتوح خلال الفترة الماضية، وكان معظم الكلام وكلاء فقط.

وكان نادي الزمالك قد أعلن بشكل رسمي أمس الأحد تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات بعد انتهاء أزمة استبعاده من الفريق.