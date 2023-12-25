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مشجع واحد.. الحضور الجماهيري يثير السخرية في مباراة بيراميدز وفيوتشر بـ كأس السوبر

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بيراميدز ضد فيوتشر - كأس السوبر المصري

بيراميدز ضد فيوتشر - كأس السوبر المصري

أثارت المدرجات الخاوية في ملعب محمد بن زايد في الإمارات، سخرية موسعة في مباراة بيراميدز ضد فيوتشر الجارية بينهما الآن ضمن كأس السوبر المصري.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة، منافسات كأس السوبر المصري في نسخته الجارية، والتي تقام لأول مرة بنظامها الجديد.

وظلت مدرجات محمد بن زايد خاوية طوال أحداث الشوط الأول من المباراة بين بيراميدز ونظيره فيوتشر، لتثير سخرية الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

وسخر بلال علام معلق المباراة أيضًا من الحضور الجماهير، عند تعليقه بعد بدء توافد جماهير الاهلي لملعب المباراة في نهاية الشوط الأول، عندما قال مع ضحكة ساخرة:” وأخيرًا جماهير الاهلي بدأت تتوافد في المدرجات”.

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وكان الثنائي رمضان صبحي وعبدالله السعيد ناشد الجماهير لمساندة الفريق في بطولة كأس السوبر المصري “NBE Super Cup”، في نسخته الأولى بالنظام الجديد التي تقام بالإمارات.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب محمد بن زايد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر، في المباراة التي ستنطلق في تمام السابعة مساء اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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