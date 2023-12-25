فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي إحصائيات نجم ليفربول محمد صلاح، ولاعب توتنهام سون هيونج مين، من أجل اختيار أفضل كابتن للجولة التاسعة عشر.

واصل كلا اللاعبين تقدمهما على هالاند، حيث سجل محمد صلاح هدفا في مرمى أرسنال وحقق 7 نقاط، بينما سجل سون هدفا في شباك إيفرتون وحقق سبع نقاط أيضا.

ويزور صلاح لاعب ليفربول فريق بيرنلي الذي استقبلت شباكه 22 هدفا في المباريات على أرضه هذا الموسم، وهو أسوأ رقم في الدوري الإنجليزي.

وفي هذه الأثناء، يواجه سون لاعب توتنهام هوتسبير نظيره برايتون، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحافظ على شباكه نظيفة في موسم 2023/24 حتى الآن.

تحليل إحصائيات الثنائي خلال آخر 4 مباريات

يتمتع نجم توتنهام بأفضلية طفيفة جدًا من حيث الإنتاج خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وبينما سجل كلاهما هدفين، قدم سون تمريرتين حاسمتين مقابل تمريرة واحدة لصلاح وتفوق عليه بـ 28 نقطة مقابل 26.

وتظهر الإحصائيات أن صلاح قدم تهديدًا أكبر على مرمى الخصم، حيث تقدم على سون بـ12 تسديدة من داخل منطقة الجزاء مقابل تسعة.

ومع ذلك، حظي مهاجم توتنهام بفرص أكبر، حيث حصل على ثلاث فرص خطيرة مقابل فرصة واحدة لصلاح، ونتيجة لذلك نجح في تحويل 18.2 في المائة من فرصه إلى أهداف مقارنة بـ 12.5 في المائة لمنافسه المصري.

من لديه أفضل الأرقام خارج أرضه؟

يتوجه سون وصلاح إلى جولة مباريات منتصف الأسبوع كأكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط في المباريات خارج أرضهم هذا الموسم، حيث يتصدر الأول بـ 66 نقطة مقابل 59 للمصري.

وعلى الرغم من أن كليهما سدد 17 كرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن سون حصل على فرص تسجيل أفضل.

ويتقدم على صلاح بسبع فرص خطيرة مقابل أربعة، ونجح في تحويل 30.4 في المائة من تسديداته إلى أهداف، أي أكثر من ضعف نسبة صلاح التي بلغت 14.3 في المائة.

ويتمتع نجم ليفربول بأفضلية واضحة من حيث التمريرات، حيث قدم لزملائه سبع فرص خطيرة مقابل ثلاثة لسون.

تقييم دفاعات الخصم خلال آخر 4 مباريات

يمكن أن يساعد تحليل خط دفاع المنافس في تحديد أفضل نقاط ضعف يمكن استهدافها.

وتلقى بيرنلي أربعة أهداف فقط في آخر أربع مباريات، لكنه تلقى 50 تسديدة في منطقة الجزاء وهو أعلى رقم في الدوري، ويحتل المركز الثاني من حيث تلقي الفرص الخطيرة.

وأرقام دفاع برايتون ليست أفضل بكثير، بصرف النظر عن بيرنلي، تلقى فريقين آخرين فقط تسديدات من داخل منطقة الجزاء أكثر من 43 تسديدة على مرمى خصم سون.

تقييم دفاعات الخصم على أرضهم منذ بداية الموسم

تشير إحصائيات الخصم على أرضه إلى أن سجل بيرنلي الدفاعي الضعيف على ملعب تيرف مور بسبب تلقي أكبر عدد من الفرص الخطيرة، حيث سمحوا بـ 25 فرصة من هذا القبيل للخصوم في المباريات على أرضهم في 2023/24، وهو ثالث أسوأ سجل في الدوري.

من هو أفضل كابتن؟

يبدو كل من صلاح وسون مستعدين لتحقيق المزيد من النقاط، وعلى الرغم من أن تحليل إحصائيات دفاع فريق بيرنلي تفضل صلاح قليلاً، إلا أن أرقام برايتون مشجعة أيضًا لمالكي سون.

وفي النهاية، هناك تباين كافٍ في إحصائيات تهديد مرمى الخصم لصالح سون تمكنه من التفوق على منافسه نجم ليفربول في الأسبوع 19.