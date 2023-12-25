"الانضباط كلمة السر".. مصدر يكشف دور عبدالواحد السيد في تجديد عقد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، دور عبدالواحد السيد مدير الكرة، في تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق بشكل رسمي.

وكان نادي الزمالك، نجح في تجديد عقد أحمد فتوح لمدة ثلاثة مواسم، بشكل رسمي أمس، بعدما شهدت الفترة الماضية إثارة الجدل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "عبد الواحد السيد مدير الكرة فرض حالة من الانضباط وهي كانت كلمة السر في تجديد عقد أحمد فتوح".

أضاف المصدر: "حين أخطأ أحمد فتوح وخرج من معسكر مباراة زد، قام عبدالواحد السيد مدير الكرة، بتوقيع مذكرة وتم نقلها لمجلس الإدارة، لتطبيق العقوبة اللازمة، وعدم تكرار هذا الأمر مع أي لاعب آخر".

وأكمل: "حين انتهت العقوبة، قام مدير الكرة بتوقيع مذكرة أخرى لمجلس الإدارة مدون بها التزام اللاعب بشكل تام، وأوصى باستمراره داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده".

وأتم المصدر تصريحاته: "عبدالواحد السيد سعى جاهدا لاستمرار فتوح داخل نادي الزمالك، كونه أحد أبناء النادي، علاوة على مستواه المميز، وتحدث مع أعضاء مجلس الإدارة لتسهيل الأمور وإنهاء الخلاف".