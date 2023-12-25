السوبر المصري.. التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز وفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر المقرر لها في الثالثة عصر اليوم بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي في إطار أولى لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - كريم حافظ - دودو الجباس - فخري لاكاي.

تشكيل مودرن فيوتشر:

وفي المقابل، أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل فريقه، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، أحمد عاطف ، عمر السعيد