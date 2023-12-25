على رأسهم محمد صلاح.. لاعبو ليفربول يحتفلون بـ "الكريسماس" بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أحتفل لاعبو نادي ليفربول بعيد الميلاد "الكريسماس" في ملعب تدريب الفريق، وظهر معهم الجناح المصري محمد صلاح وهو يرتدي قبعة الاحتفال.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر منصة "X" فيديو للاعبي الفريق وهم يدخلون أرضية ملعب التدريب ليلا ويلتقطون صورة، ومن ثم يرمون قبعة الاحتفال عاليا.

جدير بالذكر، يلاقي ليفربول نظيره بيرنلي، غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب تيرف مور.

إقرأ أيضًا..

صلاح يقترب من هالاند... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة سيراميكا