الارشيف / اخبار الرياضه

على رأسهم محمد صلاح.. لاعبو ليفربول يحتفلون بـ "الكريسماس" بهذه الطريقة (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أحتفل لاعبو نادي بعيد الميلاد "الكريسماس" في ملعب تدريب الفريق، وظهر معهم الجناح المصري محمد صلاح وهو يرتدي قبعة الاحتفال.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر منصة "X" فيديو للاعبي الفريق وهم يدخلون أرضية ملعب التدريب ليلا ويلتقطون صورة، ومن ثم يرمون قبعة الاحتفال عاليا.

جدير بالذكر، يلاقي ليفربول نظيره بيرنلي، غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الممتاز، على ملعب تيرف مور.

إقرأ أيضًا..

صلاح يقترب من هالاند... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة سيراميكا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا