ربما يغادر البطولة.. فيوتشر يستبعد عمر كمال من مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، استبعاد عمر كمال من مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم في بطولة السوبر المصري.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن استبعاد عمر كمال من مواجهة فيوتشر، جاء لتعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، تعرض له خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر، أن عمر كمال ربما يغيب عن باقي مباريات البطولة، بسبب الإصابة، وسوف يتحدد موقفه النهائي غدا بعد إجرائه اختبار طبي.

وتنطلق مباراة فيوتشر وبيراميدز، في الثالثة عصر اليوم على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.