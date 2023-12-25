"لا تنسوا ضحايا غزة".. صلاح يوجه رسالة قوية على هامش الاحتفال بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة على هامش الاحتفالات بعيد الميلاد أثناء الحرب في غزة، طالبا من الجميع أن لا ينسون ضحايا غزة ولا يعتادون على معاناتهم.

ونشر صلاح عبر صفحته الرسمية على منصة "X" تويتر سابقا، صورة لشجرة عيد الميلاد وعلق: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات معا وتحتفل، ومع الحرب الوحشية التي تدور في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة".

وأضاف: "نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب ثقيلة للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائهم، من فضلك لا تنساهم ولا تعتاد على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد".