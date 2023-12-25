"من ضمنهم السيتي"... ثلاثة أندية إنجليزية يتنافسون على ضم نجم برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتسابق ثلاثة أندية إنجليزية من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو بالدي لاعب نادي برشلونة وهم، تشيلسي ومانشستر سيتي واليونايتد . وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويعد بالدي من ضمن أفضل لاعبي البارسا، حيث شهدت الفترة الماضية تطورا كبيرا في مستوى اللاعب الإسباني، مما جذب الكثير من الاهتمام باللاعب وتحديدا الأندية الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة أن الظهير الإسباني يريد الاستمرار مع البارسا في حال المشاركة كأساسي دائما، ونقل خورخي مينديز وكيل اللاعب إمكانية إبرام صفقة انتقال كبيرة إذا لزم الأمر.

وخلال هذا العام جدد نادي برشلونة تعاقده مع الظهير الإسباني صاحب الـ20 عاما، حتى 2028 بشرط جزائي مليار يورو.

جدير بالذكر، تم تصعيد بالدي للفريق الأول للبارسا في موسم 2022/23، ليثبت نفسه ويحجز مكانا أساسيا في التشكيل.

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