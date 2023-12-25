الارشيف / اخبار الرياضه

"الزمالك لن يتحمل القيمة"... عبدالملك يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتوح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد فتوح مع النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

قال "عبد الملك" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc”:"قرار إدارة الزمالك بإيقاف فتوح وعرضه للبيع في وقت سابق كان جيدا، لكن في النهاية الزمالك سوف يستفيد من فتوح، في ظل الأزمات التي تحاصر النادي مؤخرا ".

أوضح:"أعتقد أن نادي الزمالك لن يتحمل تجديد قيمة عقد فتوح كاملة وهناك رجال أعمال سوف يساهمون في قيمة العقد ".

أضاف:"أبارك لفتوح على التجديد وهو من كباتن الفريق في الملعب، وأتمنى أن يتم التعامل معه جماهيريا بشكل جيد ".

وأكمل:"هناك أندية بعيدة عن المربع الذهبي، ولاعبيها يحصلون على 15 مليون جنيه سنويا، وكل لاعب أصبح يقيم نفسه على ما قدمه في آخر موسمين أو ثلاث سنوات".

وأتم تصريحاته:" فتوح كان له رصيد مع الزمالك بعدما تألق في السنوات الأخيرة، ويجب أن يبني النادي عليه ويضم بعض العناصر المميزة، سواء لاعبون صغار في السن أو من دوري المحترفين ".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا