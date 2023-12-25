"الزمالك لن يتحمل القيمة"... عبدالملك يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد فتوح مع النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

قال "عبد الملك" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc”:"قرار إدارة الزمالك بإيقاف فتوح وعرضه للبيع في وقت سابق كان جيدا، لكن في النهاية الزمالك سوف يستفيد من فتوح، في ظل الأزمات التي تحاصر النادي مؤخرا ".

أوضح:"أعتقد أن نادي الزمالك لن يتحمل تجديد قيمة عقد فتوح كاملة وهناك رجال أعمال سوف يساهمون في قيمة العقد ".

أضاف:"أبارك لفتوح على التجديد وهو من كباتن الفريق في الملعب، وأتمنى أن يتم التعامل معه جماهيريا بشكل جيد ".

وأكمل:"هناك أندية بعيدة عن المربع الذهبي، ولاعبيها يحصلون على 15 مليون جنيه سنويا، وكل لاعب أصبح يقيم نفسه على ما قدمه في آخر موسمين أو ثلاث سنوات".

وأتم تصريحاته:" فتوح كان له رصيد مع الزمالك بعدما تألق في السنوات الأخيرة، ويجب أن يبني النادي عليه ويضم بعض العناصر المميزة، سواء لاعبون صغار في السن أو من دوري المحترفين ".