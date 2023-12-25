"اتفقنا مع المجلس على الرحيل".. وكيل فتوح يفجر مفاجأة بعد تجديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح مفاجأة في كواليس تجديد عقد اللاعب أمس مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم.

قال وكيل فتوح خلال تصريحات إذاعية: "فتوح مكنش بيفكر انه يمشي من الزمالك منذ البداية، وجمعتنا جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي وقمنا بالاتفاق بعدها بثلاثة أو أربعة أيام على تجديد اللاعب واستمراره مع نادي الزمالك.

وأوضح: "فتوح زملكاوي ومكنش عاوز يروح اي نادي آخر منذ بداية الأزمة، وهو تقبل كل الانتقادات والخصومات من مجلس الإدارة.

وأكمل: "تم الاتفاق مع مجلس الزمالك على رحيل فتوح في حال وجود عرض محترم يفيد النادي واللاعب، والعلاقة بين المجلس واللاعب رائعة بشكل عام، ولكن علاقة حسين لبيب باللاعب هي علاقة أب بابنه، ونشكر حسين لبيب على كل ما قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية".