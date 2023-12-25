شكرا لقرائتكم خبر عن 3 غيابات عن الأهلى قبل مواجهة سيراميكا فى السوبر الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، فى الإمارات ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري. ويستعيد الاهلى جهود لاعبه الفرنسي أنتونى موديست في مباراة الليلة، بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب موديست عن مباراتى فلومينيسى البرازيلي وأرورا الياباني فى كأس العالم للأندية بعد تعرضه للطرد فى مباراة اتحاد جدة السعودى بالدور ربع النهائي للبطولة.
ويفتقد الأهلى جهود رضا سليم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو بسبب الإصابة.
ويمتلك الأهلي الرقم القياسي فى التتويج ببطولة السوبر المصري، حيث حقق الفريق الأحمر اللقب فى (13 مناسبة).
وتوّج الفريق الأحمر بنسخ: (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2010 - 2012 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2021 - 2022).
ويعتلى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي صدارة هدافى مباريات السوبر المحلى التي أقيمت بالإمارات برصيد هدفين، سجلهما عندما كان يلعب فى صفوف الأهلى فى شباك الزمالك فى أولى مباريات السوبر المصرى بالإمارات.
ويأتي فى الوصافة كل من عمر جابر ومحمود عبد المنعم كهربا ومؤمن زكريا والمغربى وليد أزارو، والبرازيلى برونو سافيو وكريم فؤاد والتونسى على معلول.
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