شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وسيراميكا فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مباراة نصف النهائي فى بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا اليوم، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

س.. موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى السوبر؟

ج.. يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجارى، الذي تستضيفها الإمارات فى نسختها الأولى بالنظام الجديد، وتشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

س.. ما القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري؟

ج.. تنقل مباريات البطولة عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية، و"قناة أون تايم سبورتس".

س.. طريقة التأهل للمباراة النهائية بالسوبر؟

ج.. يتأهل الفائز من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري ومودرن فيوتشر رابع الدوري في نصف النهائي الآخر من البطولة.

س.. ما هى جوائز بطولة السوبر؟

ج.. أعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.

س.. ما هى نتائج مباريات الأهلى والأندية المصرية فى الإمارات؟

ج.. نتائج مواجهات الأهلى فى الإمارات جاءت كالتالى..

الأهلى 3 / 2 الزمالك عام 2015

الأهلى 0 /0 الزمالك "1 / 3 ركلات جزاء للأبيض" عام 2016

الأهلى 1 / 0 المصرى عام 2017

الأهلى 0 / 0 الزمالك "3/ 4 للأبيض" عام 2019

الأهلى 2/ 0 الزمالك عام 2021

الأهلى 1/ 0 بيراميدز 2022