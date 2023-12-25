شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السلة: البطولة العربية صعبة وهدفنا التتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد سليم، البطولة العربية مهمة كثيرًا لاستكمال ما بدأناه منذ عام ونصف، لذلك تعد البطولة العربية جزءًا من خطة الاستمرارية والتطور للمنتخب حيث نرغب فى أن نكون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية ومن ثم على مستوى العالم".
وأضاف سليم، "يشارك فى البطولة العديد من المنتخبات القوية والمتطورة والتي يدربها مدربون محترفون ولاعبون على أعلى مستوى، لذلك ستكون البطولة صعبة ولكن هدفنا التتويج باللقب“.
وعن خوض المنتخب المصري مباراة ودية أمام الإمارات المتواجدة في نفس المجموعة، قال سليم، “هذه كانت خطة الإعداد منذ ثلاثة أسابيع وتم الاتفاق عليها قبل إجراء القرعة، وكان من الصعب التراجع عن المشاركة، وستبدأ المنافسات القوية من دور الثمانية“.
تعقد اللجنة المنظمة للبطولة العربية لمنتخبات كرة السلة الاجتماع الفني اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلى الفرق المشاركة بالبطولة والتى تقام فى الفترة من 26 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى .
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة «رجال»، قائمة المنتخب النهائية التي تستعد لخوض منافسات البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25، ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الإمارات، الكويت، تونس، والمغرب“.
ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:" أحمد عادل دولا، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، أحمد ياسر مودى ، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد ".
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