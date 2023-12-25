شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الجونة وإنبى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريقى الجونة وإنبى التشكيل الذي سيخوضا به مباراة الفريقين بعد قليل باستاد خالد بشارة، فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل يضم: حراسة المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع : أحمد محمود - أحمد حسام - عبد الله عبادي - أحمد عبد الرسول. خط الوسط: إيمانويل لاكي - أحمد شوشة - أشرف مجدي - أحمد بلحاج. خط الهجوم : أرنو راندريانانتيناينا - أوكوروجي جابريال وعلى مقاعد البدلاء كل من، صبحي سليمان وجلال احمد وكمال أبو الفتوح ومحمد السقا وحسام إيفونا ومحمود عبد القادر ونور السيد وعبد الفتاح تاحا ومحمد عماد. بينما يضم تشكيل إنبي بقيادة تامر مصطفى كلا من: حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير خط الدفاع : محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة خط الوسط : أحمد يوسف - علي فوزي - مودي ناصر - مصطفى دويدار - محمد حمدي. خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد ومصطفى شكشك ومروان داود وزياد طارق ويوسف لبيب وأحمد العجوز وعلي أوسكار وسيف الخشاب وأحمد نادر.

الجونة يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وسجلا لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه 8.

أما إنبي فيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز فى 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة وسجل 10 أهداف واستقبل مثلها.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الجونة وانبي مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.