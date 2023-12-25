شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمد معروف مع الأهلى قبل مواجهة سيراميكا فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجارى، الذي تستضيفها الإمارات فى نسختها الأولى بالنظام الجديد، وتشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

ويتأهل الفائز من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري ومودرن فيوتشر رابع الدوري في نصف النهائي الآخر من البطولة.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

وتعد مباراة السوبر هى الأولى التى يديرها محمد معروف للأهلى هذا الموسم، بينما أدار للمارد الأحمر ثلاث مباريات الموسم الماضى، المباراة الأولى أمام الداخلية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، والثانية أمام الاتحاد السكندرى وانتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين، والثالثة أمام المصري البورسعيدى وانتهت بالتعادل السلبى.

سبق وأدار محمد معروف 20 مباراة للنادى الأهلى، منها 19 فى بطولة الدورى، فاز الأهلى فى 13 مباراة وخسر مباراتين وتعادل فى 4 مباريات، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر.

جاءت الخسارة الأولى للأهلى مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندرى بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى موسم 2018-2019.

احتسب محمد معروف أربع ركلات جزاء للنادى الأهلى ولم يطرد أى لاعب من قبل للأحمر، وأشهر البطاقة الصفراء 29 مرة للاعبين من الأهلى.