شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات.. وتواجد زيزو والونش وشلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا حاليًا بمقر القلعة البيضاء لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وحسم بعض الأمور العالقة خلال تلك الجلسة.

ويتواجد داخل مقر النادى بالتزامن مع اجتماع مجلس الإدارة كل من أحمد مصطفى زيزو، ومحمود حمدى الونش، ومصطفى شلبى، رغم حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات، لاسيما أن اللاعبين الثلاثة يخوضون تأهيلات منفردة فى الوقت الحالي.

فى سياق متصل، أسدل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الستار على موقف أحمد فتوح لاعب الفريق، وأعلن مسئولو النادى خلال الساعات الماضية تجديد تعاقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول، لمدة 3 مواسم مقبلة ابتداء من الموسم المقبل.

وتم تجديد التعاقد بعد تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وتدخل العديد من محبى القلعة البيضاء لتهدئة الأوضاع، ووافق اللاعب على تجديد تعاقده مع الزمالك، والاستمرار داخل القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة.