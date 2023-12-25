7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وفى مقدمتها كل من إصابة عمر كمال عبد الواحد بتمزق فى العضلة الأمامية وغيابه عن بطولة السوبر، وتصنيف الاسكواش.. على فرج ينهى عام 2023 فى الصدارة بـ30 أسبوعاً، وكابيتانو مصر يعلن اللاعب الفائز بلقب هذا الموسم الجمعة المقبل.. فيديو.

أثبتت الأشعة التي أجراها عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، وغيابه عن مباراة فريقه المرتقبة أمام بيراميدز.

تصنيف الاسكواش.. على فرج ينهى عام 2023 فى الصدارة بـ30 أسبوعاً

واصل البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الـ 30 على التوالي والـ 188 في تاريخه.

كابيتانو مصر يعلن اللاعب الفائز بلقب هذا الموسم الجمعة المقبل.. فيديو

يعلن مسئولو برنامج كابيتنو مصر اللاعب الفائز بلقب "كابيتانو" لهذا الموسم فى حلقة الجمعة المقبل 29 ديسمبر، حيث تجرى المنافسة بين ثلاثة لاعبين لاختيار أحدهم للفوز باللقب.

تجديد تعاقد عواد على طاولة مجلس إدارة الزمالك

استغل مسئولو نادى الزمالك، فترة الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة أسبوع، بعد الانتهاء من مواجهة ساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية الأفريقية وحسم التأهل لدور الثمانية

وفاة والدة حسام البدرى مدرب المنتخب الأسبق والأهلى ينعى الفقيدة

توفيت منذ قليل والدة حسام البدري، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر والنادى الأهلى، ونعى النادى الأهلى فى بيان رسمى عبر حسابه على فيس بوك الفقيدة.

فيتوريا يدرس اصطحاب 27 لاعبا لكوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا