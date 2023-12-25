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5 وجوه شابة تألقت مع أندية الدوري المصري الموسم الجارى

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القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الحالي تألق عدد من الوجوه الشابة فى أندية الدوري الممتاز، وباتوا من الركائز الأساسية فى فرقهم على حساب لاعبين فى مراكزهم، بفضل المستويات القوية التي يقدمونها منذ بداية الموسم الحالي، وأصبحوا نجوم شباك مع أنديتهم فى الوقت الراهن.

ورغم أن هؤلاء اللاعبين كانوا يتواجدون مع أنديتهم الفترة الماضية، ويشاركون على أوقات متقطعة، ولكن الموسم الحالي تغير الوضع وباتوا من العناصر الأساسية، ومن الأسماء التي يعتمد عليها مدربوهم، أبرزهم:

 

أحمد نبيل كوكا

في الوقت الذي عانى فيه أحمد نبيل كوكا من التهميش الموسم الماضي، ومشاركته على أوقات متباعدة مع الأهلي، إلا أن وضعه تغير في الموسم الحالي، وبات من العناصر المميزة والذي يشارك على حساب أسماء كبيرة فى نفس مركزه بقيمة أليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق.

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حسام أشرف

بعد فترة من التهميش والتجميد مع الزمالك، شهد الموسم الحالي تألق حسام أشرف المعار إلى بلدية المحلة، وبات من أهم العناصر فى صفوف زعيم الفلاحين، وأحد أهم الأوراق الرابحة فى كتيبة المدرب أحمد عبد الرؤوف.

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إياد العسقلاني

ظهر إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي بشكل لافت الموسم الحالي مع فريقه، وبات من العناصر الأساسية مع إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، والذي منح الفرصة للعناصر الشابة، في ظل غلق القيد مع ناديه، حيث لم يخيب اللاعب ظن مدربيه فيه.

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عمر الساعي

أصبح عمر الساعي من اللاعبين المميزين فى خط وسط الإسماعيلي، ويلعب أساسيا على حساب لاعبين كبار بحجم محمد حسن وعماد حمدي، حيث استغل الفرصة التي حصل عليها من مدربه إيهاب جلال، على غرار ما حدث مع إياد العسقلاني.

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رأفت خليل

استعاد رأفت خليل بريقه الذى افتقده مع الأهلي الموسم الماضي، رغم أنه كان نجم فريقه في قطاع الناشئين وأحد نجوم منتخب الشباب، حيث انضم إلى زد مطلع الموسم الحالي، وظهر بمستوى مميز رغم عدم مشاركته أساسيا، حيث شارك كبديل فى معظم مباريات فريقه هذا الموسم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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