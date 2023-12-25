«نحتفل بقلوب مثقلة».. محمد صلاح يستغل «الكريسماس» ويوجه رسالة بشأن غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، رسالة خاصة، أثناء الاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس"، وذلك في ظل استمرار معاناة أهل غزة من ويلات العدوان الإسرائيلى على القطاع.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، نشر صلاح صورة خاصة بشجرة "الكريسماس" بالأبيض والأسود، موجهًا رسالة بشأن الأحداث الواقعة فى غزة.

وكتب الفرعون المصري: "عيد الميلاد هو الوقت الذى تجتمع فيه العائلات وتحتفل. مع استمرار الحرب الوحشية فى الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار فى غزة".

وأضاف قائد منتخب مصر: "نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التى تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم".

ويستعد محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول لمواجهة بيرنلي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، على ملعب "تيرف مور".