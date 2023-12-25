فيوتشر يقصي بيراميدز من السوبر المصري بركلات الترجيح

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق فيوتشر على بيراميدز بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 14 /13 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري الذي تستضيف دولة الإمارات فعالياته.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين إلى ركلات المعاناة الترجيحية لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر.

وينتظر فيوتشر الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نهائي السوبر المصري.

وكان فيوتشر قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي.

خط الوسط : غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن.

بينما بدأ بيراميدز بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.