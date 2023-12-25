تشكيل الجونة أمام إنبي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة بقيادة مدربه علاء عبدالعال تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام على ستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الجونة المباراة محتلًا المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع بنفس الرصيد، يسعى الجونة إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات بالدوري وكذلك من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يرغب إنبي في العودة للقاهرة وفي جعبته الثلاث نقاط أيضًا للتواجد في مركز دافئ في الجدول.

يدير اللقاء تحكيميًا، محمود ناجي حكمًا للساحة ويعاونه كلًا من هشام الدسوقي وكريم السعيد مساعدين، جلال أحمد حكما رابعًا، وللفيديو مصطفى مدحت، ويعاونه أحمد ناجي.

وجاء تشكيل الجونة الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد مسعود

الدفاع : أحمد حسام - عبدالله هاشم - أحمد عبدالرسول - إيمانويل لاكي

الوسط: أحمد محمود- أحمد شوشة - أشرف مجدي - أحمد بلحاج

الهجوم : أرنو راندريانانتيناينا - جبريل شيكودي

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