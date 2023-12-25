محاضرة فنية للاعبي الأهلي بفندق الإقامة قبل ملاقاة سيراميكا بالسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، محاضرة فنية أخيرة على لاعبيه قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب مواجهة سيراميكا كليوباترا.





ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ، التاسعة بتوقيت أبو ظبي ، على ملعب محمد بن زايد في نصف نهائي بطولة السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من هذه المواجهة ، مع الطرف الآخر المتأهل من مواجهة مودرن فيوتشر وبيراميدز والجارية الآن لحساب الدور ذاته.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حدد برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وبدأ برنامج الأهلي في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.