تحديات أمام فيتوريا قبل انطلاق أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها وتنطلق 13 يناير المقبل ، وتستمر حتى 11 فبراير.





ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويواجه البرتغالي فيتوريا تحديات عدة قبل انطلاق البطولة تتمثل في السطور التالية ..

أزمة المهاجم البديل ، في ظل الاعتماد على مصطفى محمد في مركز المهاجم الأساسي الصريح واقتصار صلاح على صناعة اللعب دون التواجد داخل منطقة الجزاء بشكل دائم.

ويعد محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي ، هو البديل المباشر للأساسي مصطفى محمد ، في ظل عدم تقديم الخيارات المتاحة في القائمة الأولية مستويات لافتة .

ويواجه فيتوريا أيضًا تحديًا في الجبهة اليسرى في ظل الاعتماد على الثنائي محمد حمدي لاعب بيراميدز ، أحمد فتوح ظهير الزمالك في الوقت الذي لم يظهر فيه الأخير خلال الفترة الماضية نتيجة قرار تأديبي من مجلس إدارة ناديه.

قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة كأس أمم أفريقيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) وأحمد الشناوي (بيراميدز) - و محمد صبحي ومحمد عواد (الزمالك، بالإضافة لمحمد أبو جبل (البنك الأهلي )- و محمود جاد (المصري) ومحمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق (الأهلي)- حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)- علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال ومحمد حمدي وكريم حافظ (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- أحمد رمضان ومحمد شكري (سيراميكا كليوباترا) – عمر كمال (فيوتشر) – حسين السيد (المصري).

في الوسط: محمد النني (آرسنال الإنجليزي) – سام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي)- حمدي فتحي (الوكرة القطري) –- إمام عاشور – حسين الشحات – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد "دونجا" (الزمالك)- مهند لاشين وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حمادة (المصري) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (زد) – محمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: محمد صلاح لاعب (ليفربول الإنجليزي) وعمر مرموش لاعب (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - أحمد حسن كوكا (بينديكسبور التركي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد محمود كهربا (الأهلي)- محمد شريف (الخليج السعودي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)- أحمد أمين (إنبي)، أحمد ريان (سيراميكا كليوباترا).