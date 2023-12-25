باريس سان جيرمان يعقد أولى صفقاته الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع أول صفقاته الشتوية من الدوري البرازيلي، وذلك لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن باريس سان جيرمان أتم التعاقد مع البرازيلي لوكاس بيرالدو بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأشار إلى أن الاتفاق تم على مدة التعاقد، بالإضافة إلى كافة التفاصيل، وسيقوم اللاعب البرازيلي بإجراء الفحوصات الطبية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أن الاتفاق تم بين إدارة ساو باولو البرازيلي وباريس سان جيرمان وحال اجتاز اللاعب الاختبار الطبي فإن الناديين سيعلنان عن الصفقة بشكل رسمي.

واستطاع باريس سان جيرمان قد دعم صفوفه بـ 11 لاعبًا خلال الموسم الماضي، كما أنه نجح في التعاقد مع المدرب الإسباني المخضرم لويس إنريكي.

وتُشير تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يبحث عن التعاقد مع لاعب برازيلي جديد وهو جابرييل موسكاردو، لاعب وسط كورينثيانز، والذي يبلغ البالغ من العمر 18 عاما.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يبحث عن التتويج بالبطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة، مما يجعله يتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.