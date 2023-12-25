أزمة في الدفاع.. الغيابات تضرب اتحاد جدة في كلاسيو النصر

ياسر رشاد - القاهرة - مرحلة حرجة يعيشها اتحاد جدة في الأونة الأخيرة، تتمثل في تراجع النتائج بشكل ملحوظ في الدوري السعودي، ما تثير القلق قبل المواجهة المرتقبة في الكلاسيكو أمام النصر.

كلاسيكو النصر يبدو أنه لن يمر مرور الكرام على اتحاد جدة، بالنظر إلى حجم التراجع من جهة ومن أخرى سلسلة الإصابات الدفاعية التي تعصف بحامل اللقب قبل الصدام المرتقب.

اتحاد جدة يواجه أزمة دفاعية كبيرة قبل الكلاسيكو والتي تتمثل في غياب 9 عناصر دفعة واحدة عن المباراة ما يضع المدرب الأرجنتيني جالاردو في مأزق لعدم توافر بدائل مناسبة في الدفاع قادرة على تفادي هجمات النصر.

غيابات اتحاد جدة في الكلاسيكو تتكون من سلسلة إصابات مكونة من مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، لويز فيليبي، سويلم المنهالي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، وعمر هوساوي.

وعلى الرغم من جاهزية المدافع المصري أحمد حجازي إلا أن اتحاد جدة لن يكون قادرًا على الاعتماد عليه لعدم قيده في القائمة المحلية لظروف إصابته بالرباط الصليبي والتي أدت لغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

الغيابات لم ترحم اتحاد جدة بل امتدت إلى مد الله العليان الذي تأكد غيابه هو الأخر عن مباراة النصر بسبب تعرضه للطرد أمام الرائد في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

يواجه اتحاد جدة صعوبات كبيرة على مستوى الدوري السعودي حيث تراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة ويفصله بين المتصدر "الهلال" 22 نقطة كاملة، في حين يأتي النصر في الوصافة برصيد 40 نقطة.

وذاق اتحاد جدة طعم الخسارة في آخر مواجهتين في الدوري السعودي أمام ضمك والرائد لترتفع إجمالي خسائره إلى 5 مباريات مقابل 4 تعادلات ولم يحقق سوى 8 انتصارات فقط هذا الموسم، عطفًا على صدمة التي تلقاها في الأيام القليلة الماضية بالخسارة من الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره باستاد الجوهرة المشعة.