رئيس الرجاء يلحق بغريمه الناصيري في محاكم الاستئناف

خضع محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، للتحقيق مساء اليوم الاثنين أمام محاكم الاستئناف، بعد أيام من اعتقال سعيد الناصيري رئيس الوداد.

وأوضحت التقارير الصحفية المغربية، أن محمد بورديقة مثل أمام محكمة الاستئناف اليوم الاثنين، في قضية بيع العقارات، وعلى خليفة أزمته مع أحد المواطنين في الأيام الأخيرة.

وأشار موقع “الأيام” المغربي، أن محمد بودريقة قال في تصريحاته للصحفيين بعد التحقيق:” أنا اشتغل في مجال البناء، أنا منعش عقاري، نحن نعمل في قطاع العقارات منذ سنوات، ومن يريد الشراء من عندي مرحبا نبيع له لما لا “.

وانتقد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي تساؤلات الصحفيين حول قضية المخدرات ورفض التحدث عنها.

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وكان عبد الله بودريقة شقيق محمد بودريقة رئيس الرجاء، تم اعتقاله مع سعيد الناصيري في قضية بارون المخدرات، ليتم الربط بينه وبين شقيقه بعد التحقيق معه في محكمة الاستئناف بـ الدار البيضاء اليوم