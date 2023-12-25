ركلات الترجيح “المثيرة” تقود فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر على حساب بيراميدز

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر في التأهل إلى دور نهائي كأس السوبر المصري على حساب نظيره بيراميدز.

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي بيراميدز وفيوتشر، بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد فشلهما في تسجيل أي أهداف.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر، والتي حسمها فريق فيوتشر بنتيجة 14-13، بعد معاناة كبيرة بينهما.

اقرأ أيضًا.. الاهلي يحسم الجدل حول ضم مهاجم منتخب مصر في يناير

ويلتقي فريق فيوتشر بالفائز من مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في دور نهائي كأس السوبر المصري، أما بيراميدز فيلتقي الخاسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

جدير بالذكر أن بطولة كأس السوبر المصري، تم تغيير نظامها إلى مشاركة 4 أندية، حيث تعد هذه النسخة الأولى بالنظام الجديد والمقامة في الإمارات.