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نادي الحزم يسخر من النصر قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد.. فيديو

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النصر السعودي ضد الاتحاد المنستيري - البطولة العربية للأندية

النصر السعودي ضد الاتحاد المنستيري - البطولة العربية للأندية

سخر نادي الحزم من نظيرة النصر قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين العالمي والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة من للعيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والنصر في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من دوري روشن.

نشر نادي الحزم فيديو عبر حسابه على موقع “تيك توك” سخر خلاله من نادي اتحاد جدة قبل مباراته أمام النصر.

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ويلتقي الفريقين غداً الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية ، على ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة”.

ويدخل النصر اللقاء وهو محتل وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن الهلال المتصدر، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس بـ 28 نقطة، بينما يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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