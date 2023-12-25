الاهلي يحسم الجدل حول ضم مهاجم منتخب مصر في يناير

حسم النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، الجدل حول التعاقد مع مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك أنباء عن دخول الاهلي في مفاوضات مع أحمد حسن كوكا مهاجم نادي بينديك سبور التركي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير أن الاهلي فاوض كوكا وناديه بشكل رسمي، من أجل الحصول على توقيعه بالميركاتو الشتوي.

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وأوضحت مصادر أن الاهلي لم يدخل في مفاوضات مع كوكا، كما أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لم يطلب ضمه.

ويستعد النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلاقي الاهلي نظيره سيراميكا، مساء اليوم الإثنين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري.