صلاح على رأس قائمة تضم ٤٨ لاعبًا.. ضربة للدوري الإنجليزي في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوشكت بطولة كأس الأمم الأفريقية على البداية، وسيغيب 48 لاعبا عن الدوري الإنجليزي خلال فترة مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية.

وكان من المقرر في البداية إقامة كأس الأمم الأفريقية 2023 في يونيو ويوليو، وبسبب المخاوف بشأن الظروف الجوية السيئة في ساحل العاج، تم تأجيل البطولة، وستقام الآن في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

ويظهر نوتنجهام فورست باعتباره النادي الأكثر تأثراً، مع احتمال غياب ثمانية لاعبين رئيسيين، بما في ذلك إيمانويل دينيس وتايو أونيي، وفي المقابل، مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الناديان الوحيدان في الدوري الإنجليزي الممتاز اللذان ليس لهما أي تمثيل للاعبين في كأس الأمم الأفريقية.وفقا لصحيفة "AS".

ويستعرض لكم "الخليج 365" جميع اللاعبين الغائبين عن أنديتهم الإنجليزية في تلك الفترة:

-بورنموث: دانجو واتارا (بوركينا فاسو)، أنطوان سيمنيو (غانا)، حامد تراوري (ساحل العاج).

-أرسنال: محمد النني (مصر)، توماس بارتي (غانا).

-أستون فيلا: بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو)

-برايتون: سيمون أدينجرا (ساحل العاج)، طارق لامبتي (غانا)، سامي شوشان (تونس).

-برينتفورد: يوان ويسا (الكونغو الديمقراطية)، بريان مبيومو (الكاميرون)، فرانك أونيكا (نيجيريا).

-بيرنلي: أنس الزروري (المغرب)، لايلي فوستر (جنوب أفريقيا).

-تشيلسي: نيكولاس جاكسون (السنغال).

-كريستال بالاس: شيخ دوكوري (مالي)، جوردان أيو (غانا)، جيفري شلاب (غانا).

-إيفرتون: عبد الله دوكوري (مالي)، إدريسا جاي (السنغال).

-فولهام: كالفين باسي (نيجيريا)، أليكس إيوبي (نيجيريا).

-ليفربول: جويل ماتيب (الكاميرون)، محمد صلاح (مصر).

-لوتون تاون: عيسى كابوري (بوركينا فاسو)، بيلي رودوك مبانزو (الكونغو الديمقراطية).

-مانشستر يونايتد: أندريه أونانا (الكاميرون)، أماد ديالو (ساحل العاج)، سفيان أمرابط (المغرب)، حنبعل المجبري (تونس).

-نوتنجهام فورست: سيرج أورييه (ساحل العاج)، ويلي بولي (ساحل العاج)، إبراهيم سانجاري (ساحل العاج)، شيخو كوياتي (السنغال)، موسى نياخات (السنغال)، أولا آينا (نيجيريا)، إيمانويل دينيس (نيجيريا)، تايوو أونيي (نيجيريا).

-شيفيلد يونايتد: بيني تراوري (ساحل العاج)، إسماعيلا كوليبالي (مالي)، أنيس بن سليمان (تونس).

-توتنهام هوتسبير: بابي سار (السنغال)، بيسوما (مالي).

-وست هام يونايتد: سعيد بن رحمة (الجزائر)، محمد قدوس (غانا)، ماكسويل كورنيه (ساحل العاج)، نايف أكرد (المغرب).

-ولفرهامبتون: ريان نوري (الجزائر) بوبكر تراوري (مالي).

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