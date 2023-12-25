الخليج 365 يكشف .. رسالة مؤثرة من شيكابالا لفتوح لإزالة الخلاف بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الفترة الماضية حالة من التوتر بين محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، وأحمد فتوح لاعب الفريق، على هامش الأزمة الماضية وخروجه من المعسكر، قبل مواجهة زد في بطولة الدوري المصري.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن هناك مكالمة جمعت بين محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد فتوح خلال الساعات الماضية برعاية أحد الوسطاء، من أجل تصفية الأجواء مرة أخرى.

وأضاف المصدر، أن "شيكابالا" أكد لـ "فتوح"، أنه لم يقصد تعنيفه بقصد الإهانة، ولكن لمصلحته فقط، مؤكدا أنه القائد من بعده وبعد محمد عبدالشافي داخل الفريق واستمراره كان ضروري خاصة وأنه أحد أبناء النادي.

جدير بالذكر أن أحمد فتوح جدد عقد بشكل رسمي أمس مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، في حضور حسين لبيب رئيس النادي.