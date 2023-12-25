بركلات الترجيح 14\13.. فيوتشر يقصي بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق فيوتشر في تحقيق الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح، 14\13 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبهذه النتيجة تأهل فريق للمباراة النهائية في بطولة السوبر المصري، منتظرا الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستقام بعد قليل.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم يقدم كلا الفريقين العرض المنتظر، حيث سيطر فريق بيراميدز منذ البداية، بينما اعتمد فيوتشر على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وشهدت بداية المباراة تعرض ثنائي فيوتشر للإصابة وأجرى تغييرين، بخروج محمد عبدالسلام في الدقيقة 19 ونزول محمد ربيع بدلا منه، وبعدها خروج محمد فاروق في الدقيقة 29 ونزول بيلو مارتينز.

وحاول فريق بيراميدز تكثيف هجماته في الشوط الثاني لإحراز هدف التقدم، ولكن أهدر لاعبيه العديد من الفرص، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح، وتنتهي بفوز فيوتشر.