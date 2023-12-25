الأهلي بالقوة الضاربة أمام سيراميكا كليوباترا.. بيرسي تاو في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا، والتي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

وكان كولر قد قرر عقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الإثنين.

يأتي لقاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وكان كولر حريصًا على عقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي للتأكيد على العديد من النقاط الفنية المهمة، مع الالتزام التام خلال اللقاء، بالإضافة لمنح اللاعبين بعض المهام الخاصة لتنفيذها خلال المباراة.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.