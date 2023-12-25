تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في السوبر المصري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

محمد يوسف

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