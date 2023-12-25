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ترتيب جدول الدوري الانجليزي بعد إنتهاء الجولة الـ 18.. آرسنال ينفرد بالصدارة

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ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي فريق الكرة الأول بنادى آرسنال صدارة ترتيب جدول مسابقة الممتاز  لموسم 2023-2024، بعد انتهاء الجولة الـ 18 ضمن منافسات البريميرليج.

ويتصدر آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن صاحب الوصفة برصيد 39 نقطة .

وياتى أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، فيما يقع توتنهام بنفس الرصيد في المركز الرابع بفارق الأهداف.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة بترتيب جدول المسابقة.

ترتيب الدوري الانجليزي 
1- آرسنال 40 نقطة 
2- ليفربول 39 نقطة
3- أستون فيلا 39 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 36 نقطة
5- مانشستر سيتي 34 نقطة
6- وست هام يونايتد 30 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة 
8- مانشستر يونايتد 28 نقطة
9- برايتون 27 نقطة
10- 22 نقطة
11- وولفرهامبتون 22 نقطة
12- بورنموث 22 نقطة
13- فولهام 21 نقطة
14- برينتفورد 19 نقطة
15- كريستال بالاس 18 نقطة
16- إيفرتون  16 نقطة
17- نوتينغهام فورست 14 نقطة
18- لوتون تاون 12 نقطة
19- بيرنلي 11 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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