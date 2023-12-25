فاران على رادار اتحاد جدة في الميركاتو الشتوي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث اتحاد جدة السعودي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستويات المتذبذبة التي يقدمها الفريق في المباريات الماضية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع مدافع، بعد طلب المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد، بعد ظهور أخطاء دفاعية خلال المباريات الماضية.

وشددت التقارير على أن فاران يُفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية، بعدما تعامل إيريك تين هاج السيء معه خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يُفكر في إعادة فاران، بعد الإصابات التي تعرض لها مدافعي الملكي خلال الفترة الماضية.