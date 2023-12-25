نظام وعدد الأندية المشاركة في كأس العالم 2025 في ثوبه الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تقام بطولة كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد، عام 2025، وتستهل مشوارها بمرحلة المجموعات التى تتكون من ثمانٍ مجموعات من أربعة فرق في كل مجموعة تلعب في مباراة واحدة بنظام الدوري.

ويتأهل الفريقان الأولان في كل مجموعة إلى دور الـ16، فيما تعد مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة من دور الـ16 إلى النهائي.

لا توجد مباراة فاصلة على المركز الثالث وبالتالي ستتبع المنافسة نفس شكل كأس العالم 2022 وكأس العالم للسيدات 2023، باستثناء أنه لن تكون هناك مباراة فاصلة على المركز الثالث

بيان الفيفا..

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسميا، يحسم فيه الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ستقام النسخة الأولى من مسابقة كأس العالم للأندية الرئيسية الجديدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة.

تم تأكيد منهجية التصنيف بناءً على المعايير الرياضية

كأس الانتركونتيننتال FIFA ستقام سنويًا اعتبارًا من عام 2024

واجتمع مجلس فيفا قبل الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2023 في جدة بالمملكة العربية السعودية، واتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق بأول بطولة لكأس العالم للأندية FIFA تضم 32 فريقًا، والتي ستقام في الولايات المتحدة عام 2025.

سيكون الاسم الرسمي للمسابقة هو Mundial de Clubes FIFA وستضم أندية من كل من الاتحادات القارية الستة.

تصنيف الأندية وفقا للاتي..

3 نقاط للفوز

1 نقطة للتعادل

3 نقاط للتقدم إلى كل مرحلة من مراحل المسابقة

في حالة الأندية الأوروبية، نظرًا لأن ثلاثة مواسم كاملة ومرحلة مجموعات كاملة للموسم الرابع من دوري أبطال أوروبا قد اكتملت بالفعل، وبما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه نظام معامل النادي الحالي، فإن مبادئ المنهجية الحالية الموجودة مسبقًا لـ سيتم تطبيق الغرض من حساب معامل نادي UEFA فيما يتعلق بالمباريات في دوري أبطال أوروبا UEFA فقط بشكل استثنائي لتحديد تصنيف الأندية الأوروبية في كأس العالم للأندية FIFA 2025

وبالتالي فإن المنهجية المعتمدة لترتيب المنتخبات الأوروبية هي كما يلي:

2 نقطة للفوز

1 نقطة للتعادل

4 نقاط للتأهل لدور المجموعات

5 نقاط للتأهل لدور الـ16

نقطة واحدة للتقدم إلى كل مرحلة من مراحل المسابقة بعد ذلك.

ووفقا للمعاير التي وضعتها فيفا فإن الزمالك يستحيل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، بعد أن أتى الزمالك في المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة فقط.

بناءً على مبادئ الوصول المعتمدة ونتائج مسابقات الأندية القارية المعنية، من المقرر بالفعل أن تشارك الأندية التالية:

أفريقيا – 4 فرق

عبر مسار الأبطال (دوري أبطال أفريقيا) – 3 فرق

1. 2020/21 و2022-23: الأهلي (مصر)

2. 2021/22: الوداد (المغرب)

3. 2023/24: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – فريق واحد

4. سيتم تحديده لاحقًا

آسيا – 4 فرق

عبر مسار الأبطال (دوري أبطال آسيا) – 3 فرق

1. 2021: الهلال (السعودية)

2. 2022: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)

3. 2023/24: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – فريق واحد

4. سيتم تحديده لاحقًا

أوروبا – 12 فريقًا

عبر مسار الأبطال (دوري أبطال أوروبا) – 4 فرق

1. 2020/21: تشيلسي (إنجلترا)

2. 2021/22: نادي ريال مدريد (إسبانيا)

3. 2022/23: مانشستر سيتي (إنجلترا)

4. 2023/24: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – 8 فرق

5. بايرن ميونخ (ألمانيا)

6. باريس سان جيرمان (FRA)

7. نادي إنترناسيونالي (ITA)

8. نادي بورتو (البرتغال)

9. بنفيكا البرتغالي (البرتغال)

10. سيتم تحديده لاحقًا

11. سيتم تحديده لاحقًا

12. سيتم تحديده لاحقًا

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي – 4 فرق

عبر مسار الأبطال (كأس أبطال الكونكاكاف)

1. 2021: مونتيري (المكسيك)

2. 2022: سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

3. 2023: نادي ليون (المكسيك)

4. 2024: سيتم تحديده لاحقًا

أوقيانوسيا – فريق واحد

عبر مسار الترتيب

1. أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

في حين أن نسخة 2024 من دوري أبطال أوقيانوسيا لم يتم لعبها بعد، بالنسبة للفرق التي يحتمل أن تشارك، لا توجد إمكانية رياضية لأي فريق لتجاوز أوكلاند سيتي بناءً على النقاط التي حصل عليها هذا الفريق خلال فترة التأهل حتى الآن.

أمريكا الجنوبية – 6 فرق

عبر مسار الأبطال (كونميبول ليبرتادوريس) – 4 فرق

1. 2021: إس إي بالميراس (البرازيل)

2. 2022: سي آر فلامنجو (البرازيل)

3. 2023: فلومينينسي (البرازيل)

4. 2024: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – فريقان

5. سيتم تحديده لاحقًا

6. سيتم تحديده لاحقًا

يتم تخصيص المكان النهائي لنادٍ من البلد المضيف، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.