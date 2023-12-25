ريال مدريد في صراع مع النصر السعودي للتعاقد مع لابورت بالميركاتو المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس، مساء الخميس، بهدف دون رد في ختام لقاءات الجولة الثامنة عشر من البطولة.

الانتقالات الشتوية

وتداولت أنباء تقرير صحفية إسبانية، عن رفض إدارة نادي النصر السعودي، عرضًا مغريا من مسؤولو التعاقدات بنادي ريال مدريد الإسباني لضم نجم العالمي في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير القادم.

وأكدت أن ريال مدريد الإسباني يستهدف التعاقد مع إيمريك لابورت المحترف في صفوف نادي النصر السعودي.

ونوهت عن رغبة لابورت في الاستمرار مع نادي ‎النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة، حيث فضل ذلك عن عرض الملكي.

النصر السعودي

ويستعد النصر لمواجهة نظيره اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن غريمه النصر الوصيف صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة غير أن الزعيم يمتلك مباراة أكثر.

الدوري الإسباني

واستعاد نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس، مساء الخميس، بهدف دون رد في ختام لقاءات الجولة الثامنة عشر من البطولة.

فيما تعادل جيرونا أمام ريال بيتيس بنتيجة 1/1، بعد أن فشل النادي الكتالوني في الحفاظ على الفوز، وتعادل أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من المباراة.

من جهة أخرى، استعاد برشلونة نغمة الانتصارت بعد فوزه الصعب والمثير على ضيفه ألميريا بنتيجة 3/2.

ترتيب الدوري الإسباني

1 ريال مدريد، 45 نقطة.

2 جيرونا، 45 نقطة.

3 برشلونة، 38 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 35 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 35 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 31 نقطة.

7 ريال بيتيس، 28 نقطة.

8 خيتافي، 26 نقطة.

9 لاس بالماس، 25 نقطة.

10 فالنسيا، 23 نقطة.

11 رايو فاييكانو، 20 نقطة.

12 أوساسونا، 19 نقطة.

13 فياريال، 19 نقطة.

14 مايوركا، 18 نقطة.

15 إشبيلية، 16 نقطة.

16 ديبورتيفو ألافيس، 16 نقطة.

17 قادش، 15 نقطة.

18 سيلتا فيجو، 13 نقطة.

19 غرناطة، 8 نقاط.

20 ألميريا، 5 نقاط.