موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي على موعد مساء غدا الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 لديربي الرياض المؤجل من الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2023-2024 بين الاتحاد والنصر على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

وتقام مباراة اتحاد جدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي

ووقع الاختيار على التعليق الصوتى لـ فارس عوض على قناة SSC SPORT 1 HD فيما يأتى محمد حسين على قناة SSC SPORT 5 HD.

أما بالنسبة لتطبيق شاهد فسوف يعرض اللقاء بصوت فارس عوض، كما يُعلق فهد عريشي على اللقاء عبر SSC SPORT 1 SD.

ويعاني الاتحاد السعودي في الفترة الأخيرة من مسلسل النتائج السلبية ، حيث خسر 3 مباريات في آخر أربع مواجهات بجميع المسابقات، وودع مونديال الأندية أمام الأهلي بعد الهزيمة بثلاثية لهدف، كما خسر ضد الرائد بنفس النتيجه.

وعلى الجانب الآخر يخوض النصر السعودي الديربي المنتظر أمام الاتحاد بمعنويات مرتفعة حيث انتصر في المباريات الثلاث الأخيرة، ليستعيد عافيته بعد خسارة الديربي أمام الهلال ويستمر في القتال لأجل الاقتراب من الزعيم.