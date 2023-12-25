اتفاق جيرارد.. انطلاقة مثالية تتحول إلى معاناة

ياسر رشاد - القاهرة - "انطلاقة مثالية تتحول إلى معاناة" هي ملامح ما يعيشه فريق الاتفاق في منافسات الدوري السعودي، تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

الاتفاق الذي كان يقارع الكبار في الأسابيع الأولى من الدوري السعودي، سرعان ما تهاوى وانقلبت نتائجه رأسًا على عقب وأصبح شعار المرحلة في الفترة الحالية هو المعاناة.

وكانت الخسارة من النصر بثلاثية مقابل هدف، آخر سقطات الاتفاق في الدوري السعودي، لذا نستعرض في السطور التالية مشوار فارس الدهناء تحت قيادة جيرارد من البداية المثالية إلى المعاناة.

بداية مثالية..

عرف عن فارس الدهناء المنافسة على مراكز الوسط بصورة دائمة، في السنوات الماضية، لكنه فاجئ الجميع ببداية مثالية وغير متوقعة، ذلك عندما استهل الموسم الجديد بفوز مثير على النصر المدجج بالنجوم.

استمرت صحوة الاتفاق وقارع الكبار على صدارة الدوري السعودي، لكن سرعان ما تهاوت النتائج وسقط في بئر المعاناة ليعود إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.

صحوة فارس الدهناء استمر لنحو 8 أسابيع في الدوري السعودي، كان الفوز من نصيبه في 5 مباريات والتعادل في مبارتين إحداهما أمام أهلي جدة، وخسر أمام الهلال، وكانت آخر انتصاراته أمام جدة في كأس الملك السعودي، ليبدأ بعد ذلك مسلسل السقوط.

معاناة فارس الدهناء..

لم تلبس صحوة الاتفاق كثيرًا حتى عاد إلى سابق عهده وهو المنافسة على مراكز الوسط، بعد التراجع إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي ويفصله عن منطقة الهبوط 10 نقاط فقط، وتحولت طموحات الاتفاق من التواجد في المربع الذهبي إلى محاولة الابتعاد عن دوامة الهبوط.

تراجع الاتفاق جاء بفضل النتائج المخيبة التي يقدمها حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 11 مباراة، وكانت المباريات الأخرى تتبدل فتارة يخسر وأخرى يتعادل.

أرقام جيرارد مع الاتفاق..

خاض جيرارد مع الاتفاق في الموسم الحالي، 18 مباراة في الدوري السعودي، تقاسم خلالهم الفوز والتعادل والخسارة بواقع 6 مباريات لكل حالة، وسجلت كتيبة فارس الدهناء 21 واستقبلت مثلهم أيضا.

ولم يتذوق الاتفاق طعم الانتصارات منذ مباراة الوحدة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أي أن الفريق تحت قيادة جيرارد يقترب من نحو شهرين دون رسم ابتسامة الفوز.

ويستعد الاتفاق لاستضافة الحزم، يوم الخميس المقبل، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي، تحت آمال استعادة الانتصارات وكسر سلسلة النتائج المتذبذبة.