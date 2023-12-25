صراع نجمي النصر والهلال على جائزة الهدف الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن هناك صراع قوي وشرس بين النصر والهلال بخلاف المنافسة على دوري روشن السعودي لهذا الموسم، حيث يتنافس روبن نيفيز، لاعب وسط الزعيم، وأليكس تيليس، ظهير العالمي، على جائزة أفضل هدف في الجولة الماضية من المسابقة المحلية.

وكشف حساب دوري روشن السعودي للأندية المحترفة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الإثنين، عن اختيار 3 أهداف في الجولة الـ 18 من المسابقة.

ويتنافس 3 أهداف على جائزة الهدف الأفضل في الجولة الثامنة عشر من عمر البطولة، حيث سيكون من خلال استفتاء تطرحه الرابطة عبر الحساب الرسمي لها.

ويأتي هدف روبن نيفيز من ركلة حرة في شباك أبها، وأيضًا هدف أليكيس تيليس في مرمى الاتفاق، وأيضًا هدف الروماني نيكولاي ستانشيو، لاعب ضمك، في قائمة الثلاثة أهداف الأفضل خلال الجولة الماضية.

الجدير بالذكر أن الهلال يأتي في صدراة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة بـ 40 نقطة، لكن لديه مباريات مؤجلة.