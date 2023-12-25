اجواش يكشف اللاعب الأفضل في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح روي أجواش، مساعد مدرب الزمالك السابق البرتغالي جيسوالدو فيريرا، رأيه في اللاعب الأفضل في الفريق خلال تواجده بالفارس الأبيض.

وأكد اجواش أن محمد عبد الشافي يعد أحد أفضل اللاعبين في الزمالك، مشيرًا إلى أنه يعد شخص رائع ويُساعد الجميع.

وشدد المدرب البرتغالي على أنه على تواصل مع إبراهيما نداي، حيث يعد لاعب موهوب ومميز.

اجواش: محمد عبد الشافي الأفضل في الزمالك

تحدث روي اجواش عن أفضل اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث قال: "اتواصل مع إبراهيما نداي فقط، فهو يعد لاعبًا مميزًا وموهوبًا، كما أنه يعمل بجد، لأنه سجل مؤخرًا لا أعلم ضد من، وأتمنى له النجاح".

وتابع اجواش تصريحاته: "الذي يعد مميزًا لي ولكل الزملاء في الزمالك هو محمد عبد الشافي، فهو شخص رائع ولاعب مميز ويُساعد الجميع، فهو دائمًا في القلب".

وأتم: "لكن بالنسبة لـ إمام عاشور وأحمد فتوح، فهما من أفضل اللاعبين الموهوبين الذين رأيتهم في الزمالك بكل تأكيد، وأعتقد أن عليهما العمل بشكل أفضل، يُمكنهم أن يصلا لمستوى أفضل، ولن يتحقق ذلك دون التمرين بنسبة 100%".