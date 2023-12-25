إنتر ميلان يقترب من تحصين نجمه حتى 2025

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي، إلى اتفاق نهائي لتمديد عقد الأرميني هنريك مختاريان لاعب خط وسط الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.

وانضم اللاعب الأرميني إلى صفوف نادي إنتر ميلان في عام 2022 قادماً من نادي روما الإيطالي، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

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ويعد مختاريان جزءًا أساسيًا من فريق المدرب سيموني إنزاجي في العاصمة اللومباردية وهم على استعداد لتجديد عقده مع وكيل أعماله.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن مختاريان سيوقع على عقد جديد مع نادي إنتر ميلان خلال الأيام المقبلة.

وأشار التقرير إلى موافقة لاعب خط الوسط الدولي على البقاء في ملعب سان سيرو، ومواصلة مغامرته مع النيراتزوري.

أوضح الصحفي الإيطالي إن الطرفين توصلا لاتفاق شفهي على تجديد العقد منذ أسابيع، وكل شيء جاهز الآن للتوقيع بشكل رسمي.

من المقرر أن يوقع مختاريان على عقد جديد حتى 30 يونيو 2025.

يذكر أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 34 عاماً شارك في 72 مباراة مع فريق إنتر ميلان، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع مثلهما.